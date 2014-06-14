سطات مطار القاهرة ترحل 10 ركاب بينهم سوريون لأسبابها مختلفة

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة بترحيل ١٠ ركاب من جنسيات مختلفة من : بنجلاديش وسوريا وتونس وغانا وليبيا وفلسطين ، وذلك لأسباب مختلفة جميعها تتعلق بتأشيرات الوصول.

فقد وصل عدد من الركاب المرحلين على متن عدة رحلات مختلفة ، حيث وصل راكب سوري على الطائرة الأفريقية القادمة من طرابلس ، وتبين أنه بدون تأشيرة دخول ، كما تم ترحيل سوري آخر وصل برفقة مأمورية أمنية قادمة من السويس بسبب الاقامة غير الشرعية فى البلاد ، فتم ترحيله الى بيروت ، وترحيل ثلاث ركاب فلسطينيين الى الجزائر عقب وصولهم بدون تأشيرة مسبقة.

ووصل راكبان من بنجلاديش من أبو ظبي بدون تأشيرة مسبقة ، فتم ترحيلهم الي نفس الجهة الآتيان منها ، كما تم ترحيل راكب تونسي الجنسية عقب وصوله من جدة بدون تأشيرة مسبقة، وترحيل راكب آخر ـ غاني الجنسية ـ الى بيروت عقب وصوله الى مطار القاهرة بدون تأشيرة دخول ، وراكبين سوريين آتيين من عمان بدون تأشيرة مسبقة طبقا للتعليمات الصادرة ، وراكبين ليبيين من طرابلس بدون تأشيرة دخول ، كما تم ترحيل راكب آخر ليبي الجنسية الى طرابلس لوصوله أيضا بدون تأشيرة مسبقة.

أ ش أ