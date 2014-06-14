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سطات مطار القاهرة ترحل 10 ركاب بينهم سوريون لأسبابها مختلفة

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سطات مطار القاهرة ترحل 10 ركاب بينهم سوريون لأسبابها مختلفة سطات مطار القاهرة ترحل 10 ركاب بينهم سوريون لأسبابها مختلفة

أرشيفية

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة بترحيل ١٠ ركاب من جنسيات مختلفة من : بنجلاديش وسوريا وتونس وغانا وليبيا وفلسطين ، وذلك لأسباب مختلفة جميعها تتعلق بتأشيرات الوصول.

فقد وصل عدد من الركاب المرحلين على متن عدة رحلات مختلفة ، حيث وصل راكب سوري على الطائرة الأفريقية القادمة من طرابلس ، وتبين أنه بدون تأشيرة دخول ، كما تم ترحيل سوري آخر وصل برفقة مأمورية أمنية قادمة من السويس بسبب الاقامة غير الشرعية فى البلاد ، فتم ترحيله الى بيروت ، وترحيل ثلاث ركاب فلسطينيين الى الجزائر عقب وصولهم بدون تأشيرة مسبقة.

ووصل راكبان من بنجلاديش من أبو ظبي بدون تأشيرة مسبقة ، فتم ترحيلهم الي نفس الجهة الآتيان منها ، كما تم ترحيل راكب تونسي الجنسية عقب وصوله من جدة بدون تأشيرة مسبقة، وترحيل راكب آخر ـ غاني الجنسية ـ الى بيروت عقب وصوله الى مطار القاهرة بدون تأشيرة دخول ، وراكبين سوريين آتيين من عمان بدون تأشيرة مسبقة طبقا للتعليمات الصادرة ، وراكبين ليبيين من طرابلس بدون تأشيرة دخول ، كما تم ترحيل راكب آخر ليبي الجنسية الى طرابلس لوصوله أيضا بدون تأشيرة مسبقة.

أ ش أ

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