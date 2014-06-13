إحالة 46 من أعضاء خلية لتجنيد جهاديين إلى المحكمة الجنائية في بلجيكا

أحال قاضي تحقيق مدينة إنفرس البلجيكية إلى المحكمة الجنائية الجمعة 13 يونيو 46 عضوا من جماعة “شريعة 4 بلجيوم” الإسلامية المتشددة التي تعتبر من الشبكات الرئيسية لتجنيد الجهاديين وإرسالهم الى سوريا.

وأوضحت النيابة الفدرالية البلجيكية أن 16 شخصا، بينهم العضو البارز في جماعة شريعة فور بلجيوم( الشريعة في بلجيكا) فؤاد بلقاسم سيحاكمون كزعماء لتنظيم إرهابي.

أما الباقون فسيحاكمون كأعضاء في هذه المنظمة، ومن بينهم يوين بونتينك، وهو بلجيكي في العشرين من العمر أوقف في بلجيكا في أكتوبر الماضي بعد أن قضى ثمانية اشهر في سوريا، حسب المصدر نفسه.