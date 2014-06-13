مقتل متشدد صومالي تسلل إلى مطار عدن الدولي

قال موقع إخباري يمني، إن مسلحا صومالي الجنسية قتل على يد جنود الحراسة في مطار عدن الدولي بعد تسلله إلى المطار عن طريق البحر يوم الجمعة.

ونقل موقع براقش نت الإخباري عن مصدر أمني قوله “تمكن المسلح الصومالي من التسلل عبر البحر بعد إحداثه فجوة في الشباك العازل المحيط بالمطار من جهة البحر.”

وذكر المصدر ان المسلح تبادل إطلاق النار مع حراس المطار قبل ان يلقي مصرعه. وأضاف انه عثر على وثائق خاصة بتنظيم القاعدة بحوزة القتيل الصومالي.

ويشكو اليمن مرارا من تسلل مسلحين إسلاميين متشددين من الصومال عبر البحر إلى سواحله.

واتهمت وزارة الداخلية اليمنية في 2012 حركة شباب المجاهدين الصومالية بإرسال نحو 300 من عناصرها إلى اليمن للقتال في صفوف تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبي البلاد. وضبطت الأجهزة الأمنية آنذاك أربعة صوماليين تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 عاما في الطريق الذي يربط محافظتي لحج وأبين للاشتباه بصلتهم بتنظيم القاعدة .