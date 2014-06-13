أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل متشدد صومالي تسلل إلى مطار عدن الدولي

Google+ Print
مقتل متشدد صومالي تسلل إلى مطار عدن الدولي مقتل متشدد صومالي تسلل إلى مطار عدن الدولي

مطار عدن

قال موقع إخباري يمني، إن مسلحا صومالي الجنسية قتل على يد جنود الحراسة في مطار عدن الدولي بعد تسلله إلى المطار عن طريق البحر يوم الجمعة.

ونقل موقع براقش نت الإخباري عن مصدر أمني قوله “تمكن المسلح الصومالي من التسلل عبر البحر بعد إحداثه فجوة في الشباك العازل المحيط بالمطار من جهة البحر.”

وذكر المصدر ان المسلح تبادل إطلاق النار مع حراس المطار قبل ان يلقي مصرعه. وأضاف انه عثر على وثائق خاصة بتنظيم القاعدة بحوزة القتيل الصومالي.

ويشكو اليمن مرارا من تسلل مسلحين إسلاميين متشددين من الصومال عبر البحر إلى سواحله.

واتهمت وزارة الداخلية اليمنية في 2012 حركة شباب المجاهدين الصومالية بإرسال نحو 300 من عناصرها إلى اليمن للقتال في صفوف تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبي البلاد. وضبطت الأجهزة الأمنية آنذاك أربعة صوماليين تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 عاما في الطريق الذي يربط محافظتي لحج وأبين للاشتباه بصلتهم بتنظيم القاعدة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا