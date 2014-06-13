تشكيل المونديال - دييجو كوستا أساسيا ضد هولندا

يخوض دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا موقعة هولندا أساسيا في الجولة الافتتاحية من سباق المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2014.

الشكوك حامت حول قدرة كوستا على المشاركة أساسيا ضد فريق المدرب المخضرم لويس فان جال، وذلك بسبب إصابته في نهاية الموسم مع أتليتكو مدريد.

لكن فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لإسبانيا يثق في قدرات اللاعب صاحب الأصول البرازيلية، ومنحه المكان الأساسي في هجوم اللاروخا أبطال العالم.

مع كوستا، يلعب أندريس إنيستا يسارا، وديفيد سيلفا يمينا.

أما منتصف الملعب، فيحكمه شابي هرنانديز مع شابي ألونسو وسيرخيو بوسكتس.

الخط الخلفي يقوده سيرخيو راموس وجيرارد بيكيه، مع الظهير الأيسر خوردي ألبا والأيمن سيزار أزبليكويتا.

ويحمل شارة قيادة اللاروخا، إيكير كاسياس الحارس المظفر بكأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012.