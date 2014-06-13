تشكيل المونديال - فان بيرسي وروبن وشنايدر يحلمون أمام إسبانيا

يلعب منتخب هولندا بخمسة مدافعين وأربعة لاعبين في وسط الملعب خلف رأس حربة وحيد هو روبن فان بيرسي في موقعة إسبانيا بكأس العالم 2014.

يلعب منتخب هولندا مباراته الافتتاحية في مرحلة المجموعات ضد إسبانيا، في مجموعة تضم أيضا تشيلي واستراليا.

تشكيل هولندا شاب للغاية في الخط الخلفي، إذ يقوده يانمات وفلار ودي فيري ومارتنز إندي وبليند.

تبدأ الخبرة في وسط الملعب، بقيادة نيجيل دي يونج، ودي جوزمان وويسلي شنايدر، ويقود الهجوم آريين روبن وروبن فان بيرسي.

التحدي صعب على هولندا، إذ يدخل منتخب إسبانيا بقوته الضاربة يقودها شابي هرنانديز وأندريس إنيستا.