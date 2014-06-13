بالفيديو - المكسيك أسود

قدم منتخب المكسيك وجها شرسا له في سباق المجموعة الأولى، بعدما أسقط منافسه الكاميروني بهدف من دون رد.

منتخبات المكسيك والكاميرون وكرواتيا يتنافسون على مشاركة البرازيل في قنص بطاقتي عبور لدور الـ16 من كأس العالم.

الأهداف:

>أوريي بيراتا في الدقيقة 61

منتخب المكسيك كان الأفضل، سجل 3 أهداف، ألغى الحكم اثنين منهما وفي النهاية احتسب الثالث لينتصر أبناء هيرارا.

وبذلك يجلس منتخب البرازيل في صدارة المجموعة الأولى، يليه الفريق المكسيكي بالرصيد نفسه من النقاط وبأقل رصيد من الأهداف.

ويتذيل منتخب الكاميرون السباق ورصيده 0، وهو الرصيد نفسه الذي جمعه الفريق الكرواتي بعد سقوطه أمام البرازيل 3-1.

أسود المكسيك

المنتخب المكسيكي هاجم من اللحظة الأولى، فتح الملعب على مصراعيه واستغل سرعة ومهارة جيوفاني دوس سانتوس أفضل لاعبي المباراة.

جيوفاني سجل هدفا في الدقيقة 12 بعدما حول عرضية متقنة من أندريس جواردادو، لكن الحكم رفع الراية وألغاه بداعي تسلل لاعب برشلونة الأسبق.

منتخب الكاميرون لم يدخل المباراة إلا بعد انقضاء 20 دقيقة، بكرات طولية لصامويل إيتو الذي لعب في حراسة هيكتور مورينو وزميله وزميل الأسد الكاميروني الأسبق في برشلونة رافايل ماركيز.

إيتو كاد أن يفلت في مناسبتين ويسجل، لكن مورينو عرقله في المرة الأولى، والكرة ذهبت في القائم خلال المحاولة الثانية.

هدف صحيح

الهدف المكسيكي الأول ألغي، جاء هدف آخر للمكسيك ألغاه الحكم.. في المنتصف ألغى الحكم هدفا كاميرونيا بداعي تسلل موجود فعلا.

أفضل لاعب: جيوفاني دوس سانتوس

>أسوأ لاعب: ستيفن إمبيا

>العرضيات في الشوط الأول: 16 المكسيك - 8 الكاميرون

>التصويبات في الشوط الثاني: 20 المكسيك - 23 الكاميرون

الرابعة كانت "الثابتة" بعدما احتسب الحكم الهدف المكسيكي الذي أحرزه بيراتا من هجمة رائعة.

تمريرة ثنائية "1-2"، ثم كرة بينية من جيوفاني دوس سانتوس وضعت مهاجم المكسيك أمام المرمى، ولم يتوان عن إسكانها الشباك.

فريق الكاميرون حاول الرد، عرضيات إيسو إيكوتو من ناحية اليسار كانت جيدة، إيتو كان نشيطا، لكن الكرات كلها تكسرت عند دفاع المكسيك الثلاثي وعند حارس المرمى كذلك.

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