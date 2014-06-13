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بالفيديو - كاسياس يجعل هولندا تبكي على انفراد جديد

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بالفيديو - كاسياس يجعل هولندا تبكي على انفراد جديد بالفيديو - كاسياس يجعل هولندا تبكي على انفراد جديد

كما في 2010، إيكير كاسياس يرفض استقبال أي هدف هولندي.. وقف حائطا أمام آريين روبن منذ 4 سنوات، وفي 2014 تصدى لانفراد من ويسلي شنايدر.

في 2010، روبن انفرد مرتين بكاسياس في نهائي كأس العالم، وفي المرتين تعملق إيكير في حماية مرمى إسبانيا.

وفي كأس العالم 2014، منتخب هولندا يواجه الفريق الإسباني في الجولة الافتتاحية من سباق مرحلة المجموعة الثانية.

حصل منتخب هولندا على أول فرصة تسجيل في المباراة، كرة استخلصها الفريق البرتقالي من لاعبي وسط إسبانيا.

وصلت الكرة إلى آريين روبن، مرر نجم بايرن ميونيخ لزميله القيدوم ويسلي شنايدر، الذي انفرد بمرمى إسبانيا.

شنايدر فكر أكثر من مرة، كاسياس لم يهتز، لاعب جالاتاسراي سدد على يمين إيكير، والقديس ظل ثابتا وأبعد الكرة بيده.

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