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بالفيديو - حارس هولندا يمنع سحر إنيستا

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بالفيديو - حارس هولندا يمنع سحر إنيستا بالفيديو - حارس هولندا يمنع سحر إنيستا

فرصة صنعها أندريس إنيستا بسحر غير عادي، الكرة وصلت لديفيد سيلفا نجم إسبانيا، حاول إسكانها شباك هولندا بوضعها من فوق رأس الحارس، لكن كيسلين حامي عرين الفريق البرتقالي ردها.

مباراة إسبانيا وهولندا مشتعلة في افتتاح مشوار المجموعة الثانية من كأس العالم 2014.

منتخب إسبانيا كان متفوقا بهدف سجله شابي ألونسو من ركلة جزاء حصل عليها دييجو كوستا نجم اللاروخا صاحب الأصول البرازيلية.

وكاد منتخب إسبانيا أن يزيد الغلة بهدف ثاني، بسبب سحر إنيستا.

إنيستا نجم برشلونة انتظر لحظات، ثم مرر عكس كل التوقعات إلى زاوية ديفيد سيلفا لينفرد نجم مانشستر سيتي بمرمى هولندا.

نجم سيتي لم يلعب بطريقة متوقعة، بل حاول وضع الكرة من فوق الرأس.. لكن الحارس كان رائعا في ردها.

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