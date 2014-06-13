السودان تجدد المطالبة بإسقاط الديون الخارجية

جدد ممثلو السودان في مؤتمر (البحث عن المتغيرات المناخية) المنعقد بالمكسيك، مطالبة الحكومة بإسقاط الديون عن السودان ودول العالم الثالث باعتبار أن الديون استنزاف للموارد الطبيعية، وأنها تمثل هاجسا تعاني منه تلك المجتمعات.

وقال نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس، لشبكة الشروق السودانية مساء اليوم الجمعة/ إن مشاركتهم في مؤتمر المتغيرات المناخية، ساهم في تعريف المشاركين على جهود السودان في الحد من الظاهرة.

وأضاف أن مقترحات السودان وجدت قبولا من جميع الدول المشاركة، خاصة الأفريقية، لاسيما تلك المتعلقة بإسقاط الديون.

وأوضح أن السودان قدم رؤيته لمعالجة المتغيرات المناخية في الوقت الراهن والجهود المبذولة في تلك الاتجاهات، التي من بينها مشروعات إقامة السدود وحصاد المياه.