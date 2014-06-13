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الأردن ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى مناطق الاضطرابات في العراق

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نصحت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة مواطني المملكة بعدم السفر إلى المناطق التي تشهد اضطرابات في العراق نتيجة القتال بين الجيش العراقي ومجموعات إسلامية متطرفة باتت تسيطر على مناطق واسعة.

ونصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين «الأردنيين بعدم السفر إلى المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية في العراق» داعية «الأردنيين المقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات والتجمعات».

ويزحف مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من 3 محاور نحو بغداد بعد أن عززوا قبضتهم على أراض سيطروا عليها شمال العراق هذا الأسبوع.

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