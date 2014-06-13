«حفتر»: الوضع في ليبيا مأساوي.. وننسق مع مصر لتسليمها عناصر إرهابية مطلوبة

قال اللواء خليفة حفتر قائد معركة الكرامة الليبية: «يجري الآن التنسيق مع مصر لتسليم العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها في ليبيا والمطلوبة لدى سلطات الأمن المصرية».

وأضاف: «الوضع في ليبيا مأساوي، ونحاول استرجاع الأمور كما كانت، وهناك ملاحقات دائمة للعناصر الإرهابية، وهذا ما يجعلهم في وضع أكثر ضعفا، مما أدى إلى استدعائهم لبعض العناصر من النيجر وغانا، ونحن لهم بالمرصاد».

وتابع «حفتر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على فضائية (صدي البلد) مساء الجمعة: «لا خيار أمام العناصر الإرهابية سوي العيش تحت أقدام الشعب الليبي أو المصير المجهول الذي يتمثل في القتل علي يد الجيش الليبي».

وقال: «لا فرق بين مصر وليبيا، ولابد للجميع أن يعلم ذلك، ويجري حاليا تأمين كامل للحدود الليبية لمنع تسلل عناصر الإرهاب وعناصر تهريب المخدرات من الدخول إلي الأراضي الليبية والتصدي لهم».

وأضاف: «الحائل الوحيد أمام القوات المسلحة الليبية هو التصدي لعناصر الإرهاب في المدن الليبية، لكي لا تحدث كوارث في المدن السكانية، ولما قد يتسبب في تحطيم البنية التحتية من طرق ومرافق عامة».