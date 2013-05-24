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دراسة: شاى الكاموميل يساعد فى محاربة السرطان

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دراسة: شاى الكاموميل يساعد فى محاربة السرطان دراسة: شاى الكاموميل يساعد فى محاربة السرطان

أظهرت دراسة أمريكية جديدة، أن تناول شاى الكاموميل قد يساعد على محاربة السرطان.

وقال باحثون بجامعة بجامعة اوهايو الأمريكية، إن شاى الكاموميل يحتوى على مادة كيميائية تسمى الابيجينين تساعد فى التصدى لبعض "القوى الخارقة" للخلايا السرطانية.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الابيجينين يمكن أن يتصدى لقدرة خلايا سرطان الثدى على العيش لمدة أطول من الخلايا الطبيعية، مما يمنع انتشارها ويجعلها أكثر حساسية للمعالجة الدوائية.

ويعد شاى الكاموميل إلى جانب البقدونس والكرفس مصادر ممتازة للابيجينين، غير أنه يتوافر أيضا فى العديد من الفواكه والخضروات الشائع تناولها فى ريجيم البحر الأبيض المتوسط.

كما يساعد الابيجينين أيضا البروتينات على تصحيح التشوهات فى الحمض النووى الريبى -الجزيئات الحاملة للمعلومات الجينية- المسئولة عن نحو 80 بالمئة من أنواع السرطان.

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