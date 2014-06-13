المجلس العسكري الحاكم في تايلاند يرفع حظر التجوال

رفعت حكومة تايلاند العسكرية حظر التجوال المفروض على مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة، بسبب عدم وقوع أي أعمال عنف وبسبب الحاجة إلى دعم قطاع السياحة في البلاد.

وأضاف المجلس العسكري الحاكم في بيان أذاعه التلفزيون “حيث أن الوضع تحسن ولم تقع حوادث قد تقود لأعمال عنف.. ولكي تتحسن السياحة فسيرفع حظر التجوال في كل الأقاليم المتبقية.”

ويفرض حظر للتجوال من منتصف الليل حتى الساعة الرابعة صباحا في 47 إقليما منها العاصمة بانكوك. وكان المجلس العسكري قد رفع حظر التجوال عن 30 إقليما منها أهم المزارات السياحية في البلاد على مدى الأسبوع الماضي.