واشنطن :مكافأة ٣ ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن إرهابى متواجد بسيناء

أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها قررت رصد مكافأة مالية تصل إلى ٣ ملايين دولار، لأى شخص يمكنه تقديم معلومات عن الإرهابي، أبو حمزة المهاجر، الذى وفقا لمعلومات استخباراتية متواجد داخل مصر، وتحديدا فى شبه جزيرة سيناء.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن وزيرها جون كيرى، وافق اليوم على تحديد مكافأة مالية مقابل الحصول على معلومات يمكنها أن تقود إلى اعتقال الإرهابي، المعروف باسم، أبو حمزة المهاجر، وتقديمه إلى العدالة.

والمهاجر، هو خبير فى صناعة المتفجرات، وعضوا سابق بجماعة “التوحيد والجهاد”، وشارك فى عمليات إرهابية خلال الفترة ما بين ٢٠٠٤ – ٢٠٠٦ فى سيناء، ويعتنق أفكارا تفكيرية ترى وجوب قتل المدنيين والحكومات التى لا تتبع الشريعة الإسلامية.