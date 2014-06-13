أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

4 نجوم من بلجيكا يعانون قبل لقاء الجزائر

Google+ Print
4 نجوم من بلجيكا يعانون قبل لقاء الجزائر 4 نجوم من بلجيكا يعانون قبل لقاء الجزائر

أخفق فينسنت كومباني وموسى ديمبلي وتوماس فيرمايلن ويان فيرتونجن رباعي منتخب بلجيكا في خوض مران فريق بلادهم قبل مباراة الجزائر.

يوم الثلاثاء يستهل منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء الجزائر، الممثل الوحيد للوطن العربي في كأس العالم 2014.

التقارير الواردة من منتخب بلجيكا تقول إن الرباعي سيكون جاهزا للقاء الجزائر، لكن إصابته تجعل قدراته البدنية أقل من المطلوب للمونديال.

ويخضع الرباعي لتدريبات منفصلة، خفيفة بعيدا عن باقي الفريق الذي يضم مروان فيلاني وإدين أزار وروميلو لوكاكو وعدنان يانوزاي وثيبوت كورتوا.

مجموعة الجزائر وبلجيكا تضم أيضا منتخب روسيا ومدربه الإيطالي المحنك فابيو كابيللو وكذلك كوريا الجنوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع