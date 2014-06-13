4 نجوم من بلجيكا يعانون قبل لقاء الجزائر

أخفق فينسنت كومباني وموسى ديمبلي وتوماس فيرمايلن ويان فيرتونجن رباعي منتخب بلجيكا في خوض مران فريق بلادهم قبل مباراة الجزائر.

يوم الثلاثاء يستهل منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء الجزائر، الممثل الوحيد للوطن العربي في كأس العالم 2014.

التقارير الواردة من منتخب بلجيكا تقول إن الرباعي سيكون جاهزا للقاء الجزائر، لكن إصابته تجعل قدراته البدنية أقل من المطلوب للمونديال.

ويخضع الرباعي لتدريبات منفصلة، خفيفة بعيدا عن باقي الفريق الذي يضم مروان فيلاني وإدين أزار وروميلو لوكاكو وعدنان يانوزاي وثيبوت كورتوا.

مجموعة الجزائر وبلجيكا تضم أيضا منتخب روسيا ومدربه الإيطالي المحنك فابيو كابيللو وكذلك كوريا الجنوبية.