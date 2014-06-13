واشنطن: لا نتحدث مع الإيرانيين حول العراق

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، الجمعة 13 يونيو أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تقتصر على ملف طهران النووي، وأن واشنطن لا تناقش مع الأخيرة تطورات الوضع في العراق.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق الجمعة عن مسؤول إيراني رفيع استعداد طهران للتعاون مع واشنطن في مساعدة بغداد على التصدي للمسلحين المتطرفين، مشددا على أن دافع إيران لمثل هذا التوجه هو القلق البالغ بشأن المكاسب التي يحققها هؤلاء في العراق.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن هذه الفكرة مطروحة للنقاش بين الزعماء الإيرانيين، إلا أنه لا دراية له فيما إذا كان الموضوع طرح على أطراف أخرى، لافتا إلى أن إيران منفتحة على خيار التعاون مع الولايات المتحدة لدعم العراق، مضيفا بشأن الأحداث الجارية حاليا في العراق “بإمكاننا العمل مع الأمريكيين لإنهاء أنشطة المسلحين في الشرق الأوسط.. نتمتع بنفوذ قوي في العراق وسوريا ودول كثيرة أخرى “.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أدان الخميس 12 يونيو ما وصفها بأعمال العنف التي تنفذها جماعات متشددة في الشرق الأوسط، معربا عن استعداد بلاده لمحاربة “الإرهاب والتحزب والعنف”.

وبدوره دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي إلى دعم حكومة المالكي في حربها ضد الإرهاب، كما نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن نائب رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد حجازي تأكيده بأن بلاده مستعدة لمدّ العراق بالمعدات العسكرية والاستشارات، مستبعدا نشر قوات إيرانية هناك.