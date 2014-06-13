حفتر: الوضع في ليبيا مأساوي.. وهناك ملاحقات دائمة للعناصر الارهابية

قال اللواء خليفة حفتر قائد حركة الكرامة الليبية أنه “يجري الآن التنسيق مع مصر لتسليم العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها في ليبيا والمطلوبة لدي سلطات الأمن المصرية “.

وأضاف ” إن الوضع في ليبيا مأساوي ، ونحاول استرجاع الأمور كما كانت ، وهناك ملاحقات دائمة للعناصر الارهابية ، وهذا ما يجعلهم في وضع أكثر ضعفا ، مما أدي الي استدعائهم لبعض العناصر من النيجر وغانا ، ونحن لهم بالمرصاد “.

وتابع حفتر ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج (حقائق وأسرار) علي فضائية (صدي البلد) مساء اليوم ـ ” لا خيار أمام العناصر الارهابية سوي العيش تحت أقدم الشعب الليبي أو المصير المجهول الذي يتمثل في القتل علي يد الجيش الليبي”.

وقال ” لا فرق بين مصر وليبيا ، ولابد للجميع أن يعلم ذلك ، ويجري حاليا تأمين كامل للحدود الليبية لمنع تسلل عناصر الارهاب وعناصر تهريب المخدرات من الدخول الي الاراضي الليبية والتصدي لهم “.

وأضاف ” إن الحائل الوحيد أمام القوات المسلحة الليبية هو التصدي لعناصر الارهاب في المدن الليبية ، لكي لا تحدث كوارث في المدن السكانية ، ولما قد يتسبب في تحطيم البنية التحتية من طرق ومرافق عامة “.

أ ش أ