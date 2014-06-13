“حماس” تدعو الفلسطينيين بالضفة للاشتباك مع القوات الإسرائيلية

دعت حركة “حماس” الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى “الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلية” من خلال المواجهات الجماهيرية و”العمل الفردي المقاوم”.

وقال المتحدث باسم حركة “حماس” حسام بدران في تصريح له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم الجمعة “نحن ندعو أهلنا في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى الاشتباك مع قوات الاحتلال من خلال المواجهات الجماهيرية أو عبر مبادرات فردية للعمل المقاوم”.

وأضاف بدران: “لا يجب أن نترك الاحتلال يتحرك بسهولة في منطقة الخليل (جنوبي الضفة) وحدها، وهذه فرصة لتوسيع دائرة الصراع وإعادة الضفة إلى مكانها الطبيعي في صدارة المقاومة”.