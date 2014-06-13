مصادر قضائية: غضب بين القضاه بسبب أنباء تعيين محفوظ صابر وزيرَا للعدل لعلاقته القوية بالإخوان

قالت مصادر قضائية، إن هناك حالة رفض عام داخل القضاة بسبب ما تردد من أنباء حول إسناد حقيبة وزارة العدل للمستشار محفوظ صابر رئيس لجنة الصلاحية بالوزارة .

وأضفت المصادر فى تصريحات لـ”وكالة أنباء أونا”، إن محفوظ صابر أثناء تولية منصب رئيس لجنة الصلاحية، ساهم فى عودة بعض قضاة الإخوان المحاليين للصلاحية إلى منصبه مرة اخرى واكتفي ففقط بالتبيه منهم المستشاار هانى عبد الشافى والذى تنتشر له صورة يرفع علامة رابعة وأحد المعتصمين برابعة .

وأوضحت المصادر، إن المستشار محفوظ صابر كان مساعدًا لوزير العدل الأسبق أحمد مكى ، وهناك علاقة وثيقة بينه وبين مستشارى تيار الإستقلال كالمستشار أشرف زهران والمستشار هشام رؤؤف .