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"رضا الله ورضا الوالدين" جديد فريد غنام

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"رضا الله ورضا الوالدين" جديد فريد غنام "رضا الله ورضا الوالدين" جديد فريد غنام

يطرح الفنان فريد غنام في غضون الأيام القليلة المقبلة أغنية "سينغل" بعنوان (في رضاك) من كلماته وألحانه، وقال غنام في اتصال مع سيدتي نت أن موضوع الأغنية يدور حول طاعة الله وطاعة الوالدين، وهي طاعة لن تتحقق إلا بالإيمان ونكران الذات واستحضار تضحيات الوالدين والعمل بما جاء في القرآن والسنة في شأن طاعتهما وأضاف غنام في حديثه لسيدتي نت موضحاً بأنه يحاول أن يجمع في أغانيه بين ما هو عاطفي واجتماعي.
كما أكد لنا فريد بأنه سيغني مع الفنانة جنباً إلى جنب في فضاء منصة النهضة يوم الخامس والعشرين من شهر ماي الجاري خلال فعاليات مهرجان موازين في دورته الثانية عشر.

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سيدتي

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