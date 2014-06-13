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المرجعية الشيعية في العراق تدعو لحمل السلاح لقتال «الإرهابيين»

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دعت المرجعية الشيعية العراقيين الجمعة لحمل السلاح ومقاتلة «الإرهابيين» بهدف وقف زحفهم المتواصل منذ 5 أيام نحو بغداد حيث أعلنت السلطات عن خطة أمنية جديدة تهدف إلى حماية العاصمة من أي هجوم محتمل.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، في خطبة الجمعة في كربلاء: «على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم التطوع والانخراط بالقوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس».

وأعلن أن «من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضه فإنه يكون شهيدًا».

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