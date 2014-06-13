«راسموسن»: عبور دبابات روسية الحدود إلى أوكرانيا تصعيد خطير

قال الأمين العام لحلف «الناتو» أندرس فوج راسموسن، الجمعة، إنه إذا تأكدت تقارير أفادت بعبور دبابات روسية الحدود إلى شرق أوكرانيا فإن هذا سيعد تصعيدا خطيرا في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف في بيان: «أشعر بالقلق بشأن تقارير عن حصول عصابات مسلحة موالية لروسيا على أسلحة ثقيلة من روسيا بما في ذلك دبابات روسية».

وتابع: «اطلعنا على تقارير بأن دبابات ومركبات مصفحة روسية أخرى ربما عبرت الحدود إلى شرق أوكرانيا. إذا تأكدت هذه التقارير فسيعد هذا تصعيدا خطيرا في الأزمة بشرق أوكرانيا».

واتهمت أوكرانيا روسيا، الخميس، بالسماح لمتمردين انفصاليين بإدخال 3 دبابات ومركبات عسكرية أخرى عبر الحدود إلى شرق البلاد لقتال الجيش الأوكراني.