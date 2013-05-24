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في موازين 2013...الشباب أولاً

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في موازين 2013...الشباب أولاً في موازين 2013...الشباب أولاً

يشكل اهتمام مهرجان موازين بالمطربين الشباب في دورته الجديدة ، التي ستنعقد ما بين الرابع والعشرين من شهر ماي الجاري وشهر يونيو المقبل، خطوة مهمة لاقت استحسان المطربين الشباب الذين ارتأت إدارة المهرجان في برنمجها أن يكون المطربون الشباب أول من يصعد الخشبة ويغني قبل صعود النجوم العرب أو المغاربة الذين ستجمعهم نفس الخشبة .
وقال حسن النفالي: "أن الغاية أولاً وأخيراً هو إتاحة الفرصة للمطربين الشباب لأداء أغانيهم أمام الجمهور العريض وهي فرصة كان لابد من استثمارها في برنامج الحفلات لدعم الفنانين الشباب وتشجيعهم في هذا المهرجان للكشف عن قدراتهم الفنية وأحقيتهم في الغناء في هذا المهرجان العالمي".
يشار إلى أن قائمة المطربين الشباب تضم العديد من الأسماء نذكر منها بشرى خالد و محسن صلاح الدين و رباب و زكرياء غفولي و أحمد شوقي وآخرون ممن ستجمعهم نفس منصة النهضة مع النجوم العرب .

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