درس هندى | بقلم عمرو خفاجى

ما حدث فى الهند خلال الأسابيع الماضية يستحق التوقف عنده وقراءته وفهمه، فقد صعد لرئاسة وزرائه ناريندارا مودى، وهو رجل تجمع كل القوى الليبرالية فى الهند على أنه رجل يدعو للانقسام والطائفية، تسبب من قبل فى قتل ما يقرب من ١٢٠٠ برىء فى الولاية التى كان رئيسا لوزرائها «جوجارات» لمدة ١٢ عاما.

كما أنه ينتمى لحزب «بهارتيا جاناتا» صاحب الأيدولوجية الوطنية الهندوسية الشوفونية اليمينية المتطرفة، فضلا عن كل ذلك، فقد جاء الرجل لمنصبه بنتيجة مذهلة لم يحققها أى حزب منذ أكثر من ثلاثين عاما، وعقب إعلان النتيجة سادت الهند، متعددة الطوائف والديانات والقوميات، مخاوف كبرى، أقرب للذعر، من فوز هذا المتطرف، كما أن الدول المحيطة توجست من صعوده لقيادة الهند خوفا من إثارة القلاقل، خاصة أنه أثناء حملته الانتخابية كان عنيفا تجاه كل هؤلاء حتى أنه قال صراحة إنه فى حالة فوزه، سيقوم بترحيل ٣٠ مليون مهاجر غير شرعى بنجلاديشى، إلى جانب هجومه الدائم على جيرانه السبع من دول جنوب آسيا.

وفور فوز الرجل، اكتشفت الهند شخصا آخر غير الذى تعرفه، (وفقا لما قاله شاشى تارور عضو البرلمان الحالى عن حزب المؤتمر ووزير الشئون الخارجية السابق) فقد فوجئ خصومه برسائل شخصية تحمل جملة واحدة «دعونا نعمل معا من أجل دفع الهند إلى الأمام»، كما أنه استبعد من حكومته التى شكلها، كل المتطرفين والمتشددين من حزبه، واختار شبابا عاقلا منفتحا وحديثا وعصريا، والأهم أنه كبح جماح نشوة الانتصار عن نفسه وعن حزبه، وأزاح كل ذلك جانبا، وبدأ يتعامل كحزب بسيط وشديد التواضع، وكأنه لم يحصل على الغالبية الساحقة، أو أنه حقق انتصارا كاسحا، حتى المشروعات التى كان حزب المؤتمر (بالمناسبة هو حزب غاندى) قد بدأها وأطلق عليها أسماء زعماء حزبه، وكثيرا ما هاجمها مودى، طالب فور فوزه باستكمالها على وجه السرعة وبذات أسماء زعماء حزب المؤتمر، ثم دعا كل خصومه للتعاون وأطلق التصريح الشهير بأنه رئسا لوزراء كل الهنود، وفى مقدمتهم الذين لم ينتخبوه، ثم ظل يكرر يوميا، أنه يحكم من المنتصف، لا من اليمين الذى ينتمى إليه تاريخيا، فهو يقف فعلا بين الجميع.

وفى الوقت الذى نجح فيه مودى فى إعادة تقديم نفسه كرجل تنمية عصرى، يرغب فى تكرار قصة نجاحه البديعة فى جوجارات (حققت الولاية نجاحات اقتصادية وتنموية لم تعرفها الهند من قبل)، كانت بقية القوى السياسية من الذكاء فى استقبال رسائله بشكل جيد، وحضارى، ويبدو موافقا على دعمه من أجل تقدم الهند، حتى أن مودى أقام لأول مرة حفل تنصيب خرافى دعا إليه أكثر من أربعة آلاف شخص، فى مقدمتهم قيادات وزعماء دول جنوب آسيا السبع، والذين عقد معهم جميعا لقاءات جانبية لتلطيف الأجواء مع الجيران ولإعادة تقديم نفسه، وكل ذلك نقلته كاميرات التليفزيون على الهواء، بينما قبل مودى كان تنصيب رئيس الوزراء يتم أمام بضعة أشخاص وفى غرف مغلقة.

طبعا الوقت لا يزال مبكرا للحكم على تحربة الرجل، لكن ما فعله الطرفان، الحاكم والمعارض/ الفائز والخاسر، يكشف عن أن التحرك للأمام، لا يتم فقط برغبة من يحكم، بل هو بالضرورة بإرادة من يعارض، ولكن فى إطار مبادرات من الفائز والناجح، لتوحيد الصفوف، ولفوز الجميع حكاما ومحكومين.