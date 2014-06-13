المكسيك تفوز على الكاميرون بهدف نظيف في كأس العالم

فاز منتخب المكسيك على نظيره الكاميروني، الليلة، بهدف نظيف في ثاني مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم.

وأحرز بيرالتا هدف المكسيك في الدقيقة 60 من مجريات الشوط الثاني .

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الكاميروني مع منتخب المكسيك بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل في لقاء يقام على ملعب ” أرينا داس دوناس”.

وحاول كلا المنتخبين خطف هدف التقدم من البداية واندفع اللاعبين نحو المرمي للوصول للشباك وسجل جيوفاني دوسانتوس هدف المكسيك الأول في الدقيقة 10 ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل، وللسبب نفسه ألغى الحكم هدفا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 15 لصموئيل إيتو.

ومع مرور الوقت واصل منتخب المكسيك السيطرة على مجريات اللعب وأحرز دوسانتوس هدف ثاني في الدقيقة 30 ولكن ألغاه حكم المباراة بسبب التسلل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.