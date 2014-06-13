تمرد تنتهي من جمع توكيلات تأسيس حزب الحركة الشعبية بقنا

قال حسين العزب نائب أمين التنظيم بحركة “تمرد” ، أن الحركة أنهت كافة توكيلاتها الخاصة بتأسيس حزب الحركة الشعبية ، وأن تكون التوكيلات من كل محافظات مصر وليست علي مستوى 16 محافظة فقط ، وهو الحد الأدنى الذي حددته اللجنة العليا لشئون الأحزاب لتأسيس حزب سياسي .

وأضاف “العزب” خلال اجتماعه مع أعضاء الحركة بمحافظة قنا ، والذي ضم مراكز ” أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وفرشوط والوقف وقفط وقوص ونقادة ” أن تمرد هي حركة شعبية تمثل جموع الشعب المصري وأن الحزب سيتبنى العديد من المشروعات القومية التي ستخدم جموع الشعب المصري بعد تأسيسه .

وقد ضم الاجتماع ممثلين لأعضاء الحركة من النساء والرجال علي حدا سواء ، وتطرق الاجتماع إلى تحركات الحزب خلال الأيام القادمة على الأرض .

أ ش أ