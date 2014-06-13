أستاذ بجامعة أسيوط ضمن أفضل 100 عالم على مستوى العالم

قال الدكتور علاء الدين حامد سيد المدرس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، جامعة أسيوط ، فى تصريحات صحفيه له اليوم ، بأن جامعة كامبردج بانجلترا منحته شهادة أفضل عالم من ضمن مائة عالم على مستوى العالم لعام 2014 .

وأوضح الدكتور علاء الدين حامد ، انه نال هذه الشهادة بعد ان تم ترشيحه ضمن آلالاف الباحثين الذين تم دراسة سيرتيهم الذاتية من قبل هيئة IBC البريطانية وتم اختياره من ضمن هؤلاء بسبب المساهمة الكبيرة التي أسهمت بها أبحاثه الدولية في مجال دراسة التلوث البيئي وكيفية معالجته دوليا .

والدكتور علاء حامد حاصل على الماجستير عام 2008 والدكتوراه عام 2011 في مجال بيولوجيا الأسماك من كلية العلوم بالجامعة و جائزة أحسن رسالة دكتوراه في العلوم الأساسية بجامعه أسيوط لعام 2012/2013