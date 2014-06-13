الحزب الاجتماعى الحر يشيد بمشاركة الرئيس السيسى فى ماراثون رياضى اليوم

أشادت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيس الحزب الإجتماعى الحر بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في الماراثون الرياضي للدراجات الذي نظمته وزارة الشباب ، والذي امتد لمسافة 20 كيلو مترا ، وشارك فيه ألفا شاب من طلاب الجامعات وطلاب كلية الشرطة والكليات العسكرية ، واتحاد الدراجات إلى جانب عددٍ من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

وقالت الميرغنى أن مشاركة الرئيس السيسي فى هذا الماراثون الرياضى والشبابى ، هو رسالة للعالم أجمع بأن الشارع المصرى آمان ، مشيرة الى أن هذا الحدث الرياضى الرائع هو بمثابة مظاهرة حب بزعامة رئيس الجمهورية تقول أنه لا عودة لمظاهرات الدماء والترويع ، بل دعوة للحب بزعامة رئيسنا.

وتقدمت الميرغنى بنداء للشباب أن يحزوا حزو رئيسهم وأن يغزو كل جمعة شوارع مصر بماراثون للدرجات لكى نحارب مظاهرات الترويع غير السلمية يوم الجمعة بمظاهرات حب بملايين من الدراجات ، وأضافت ” لا تتركوا لهم شبرا واحدا يتظاهرون فيه ، فلتكن مظاهرات الحب أقوى من مظاهرات الترويع”.

واختتمت بقولها ” إن أمل مصر فى الرياضة ، فى شبابها ، والأمل كله صحة شباب مصر ، فلتحيا مصر وشباب مصر ورئيس مصر ، بالحب بالأمان”.

أ ش أ