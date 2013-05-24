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وزير العدل: لا يصح أن يعين خريج حقوق إخواني في النيابة

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وزير العدل: لا يصح أن يعين خريج حقوق إخواني في النيابة وزير العدل: لا يصح أن يعين خريج حقوق إخواني في النيابة

كتب : محمد عاشور منذ 17 دقيقة

قال أحمد سليمان، وزير العدل، إن القاضي الذي يقترب من السياسية سواء بالمولاة للنظام أو معارضته يفقد الكثير من مصداقيته، ولابد من حساب القاضي الذي يقترب من السياسية.

وأضاف سليمان، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن"، أن محاسبة القاضي لابد أن تكون سرية؛ وذلك حماية للثقة العامة في القضاة، مشيرا إلى أنه يتأذى من سماع كلمة "تطهير القضاء"، وتابع: "ولكننا مسؤولون".

وقال إن القاضي يؤخذ بالشبهة وليس بالدليل، بعكس المواطن العادي الذي لا يؤخذ إلا بالدليل.

وبكى وزير العدل أثناء حديثه عن قيمة القضاة المصريين في العالم، وقال إنه شاهد تقدير القضاة المصريين أثناء تواجده في تركيا، مؤكدا أن القضاة الشبان في لديهم علم واسع ويتحدثون عدة لغات بطلاقة، مضيفا أن الشباب هم أمل مصر.

وأوضح وزير العدل، أنه ليس له علاقة بتعيين الدفعات الجديدة من خريجي كليات الحقوق في النيابة، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بتلك القضية.

وقال إنه لا يصح أبدا أن يعين في النيابة طالبا أحد أقاربه تاجر مخدرات أو لديه سابقة جنائية، أو أن يكون عضوا في تنظيما سياسيا، وتابع: "لا يصح أن يعين في النيابة عضو في جماعة الإخوان المسلمين حتى لو كان الأول على دفعته"، موضحا أن العمل في السياسة والانتماء السياسي يختلف عن مناقشة أمور البلد وحالها.

وأشار المستشار أحمد سليمان إلى أن معايير الخريجين في النيابة لم تتغير، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسي لم يصدق حتى الآن على تعيين طالبا واحدا في النيابة حتى الآن، وآخر دفعة صدق عليها المجلس العسكري.

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