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بعد قليل.. نهائى مبكر بين الماتادور الإسبانى والطواحين الهولندية بمونديال 2014

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بعد قليل.. نهائى مبكر بين الماتادور الإسبانى والطواحين الهولندية بمونديال 2014 بعد قليل.. نهائى مبكر بين الماتادور الإسبانى والطواحين الهولندية بمونديال 2014

كأس العالم

 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو ملعب «أرينا فونتي نوفا» بمدينة سلفادور حيث يصطدم منتخب إسبانيا مع نظيره الهولندي في أولى جولات المجموعة الثانية من مونديال كأس العالم في تمام العاشرة مساء.

ويسعي الإسباني بقيادة مدربه فيسنتي ديل بوسكي، لتكرار الفوز على منتخب هولندا في نهائي مونديال كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بهدف للمتألق اندريس انيستا ليحصد الماتدور الإسباني اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتضم تشكيلة المنتخب الإسباني العديد من الأسماء البارزة بقيادة الحارس المخضرم إيكر كاسياس وأمامه الثنائي جيرارد بيكيه وسيرخو راموس بالإضافة للثلاثي تشافي هيرنانديز وأندريس انيستا وتشابي ألونسو وفي الهجوم دييجو كوستا.

ويبحث «ديل بوسكي»، عن تحقيق اللقب الرابع له على التوالي بعد فوزه بلقبين لبطولة الأمم الأوربية وبطولة لكأس العالم.

وعلي الجهة المقبلة يبحث لاعبو هولندا عن تحقيق الفوز الأول في المجموعة، والثأر من هزيمة نهائي مونديال 2010، حيث يدرك المدرب لويس فان جال أن الفوز على إسبانيا سيكون مفتاح التأهل للدور الثاني في المجموعة التي تضم كلا من تشيلي وأستراليا.

وتعول جماهير الطواحين التي تواجدت بأعداد كبيرة في البرازيل على الثنائي روبن فان بيرسي، وصانع الألعاب ويسلي سنايدر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط.

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