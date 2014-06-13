اتحاد المصريين فى النمسا ينعى الكاتب الصحفى عبد الله كمال

نعى الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، الكاتب الصحفى الكبير عبد الله كمال، الذى وافته المنية، اليوم، إثر أزمة قلبية، ووصف رحيله بالخسارة الفادحة للصحافة والإعلام فى مصر والخارج.

وقال بيان للاتحاد، اليوم، إن وفاة عبد الله كمال كانت مفاجأة قوية لكل الأوساط السياسية والإعلامية وللقراء من متابعى كتاباته فى مصر والعالم العربى والمهجر، مشيرًا إلى أن الراحل صاحب سجل حافل فى العمل الصحفى ورأس تحرير مطبوعات هامة مصرية وعربية، كما له مواقف قوية ضد التطرف الدينى وجماعات الإرهاب السياسى.

> وتوجه الاتحاد فى بيانه بالعزاء إلى أسرة الراحل وإلى الوسط الصحفى، وتمنى له الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.