مبنى ماسبيرو من ملاذ المبدعين إلى بيت للأشباح

أذكر أنه كان هناك معارضون لفكرة قرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس، بمنطق أنه لم يبق على تسلم مصر لها سوى اثنى عشر عاما إلا أن هذه الأصوات لم يسمعها سوى أصحابها فقط، خاصة أن مبدعى الأغنية راحوا يتنافسون فيما بينهم على الترويج لقرار التأميم، فسجلت أم كلثوم باستديوهات الإذاعة أغنيتها: محلاك يا مصرى وإنت على الضفة والنصرة عاملة فى القنال زفة.

كان قرار التأميم بالنسبة لرئيس الوزراء البريطانى أنتونى إيدن مستفزا وقد عبر عن غضبه لصدوره بقوله: « لقد وضع عبدالناصر بقراره هذا أصابعه على قصبتنا الهوائية»؛ لذلك تواطأ مع فرنسا وإسرائيل بالعدوان على مصر، وقبل المصريون التحدى والاستعداد للمواجهة، وإذا بمبدعى الأغنية فى مقدمة القاطرة يستحثون الهمم ويلهبون المشاعر ويتوعدون بالهلاك لكل من يفكر فى تدنيس أرض هذا الوطن، فغنت نجاح سلام: أنا النيل مقبرة الغزاة، وأنشدت المجموعة «الله أكبر فوق كيد المعتدى»، كما غنت فايدة كامل «دع سمائى فسمائى محرقة»، وكذلك غنت أم كلثوم «والله زمان يا سلاحى»، وعندما انتهى بناء السد العالى غنى عبدالحليم «حكاية شعب»، وبعد النكسة «أحلف بسماها وبترابها» ثم غنى عبدالوهاب «طول ما أملى معايا معايا وفى إيديه سلاح»، وغنى فهد بلان «صح يا رجال» كما غنت شادية «يا حبيبتى يا مصر».

فى البداية كان مبنى الشريفين «الإذاعة القديمة» ملتقى هؤلاء المبدعين ثم مبنى ماسبيرو الذى تم افتتاحه عام 1960 وظل همزة الوصل بينهم، وبمجرد قيام حرب أكتوبر شهدت استديوهات هذا المبنى حضورا مكثفا للمغنين الذين تنافسوا فيما بينهم على تقديم أفضل ما عندهم من أغان، فكانت أغنية بسم الله- وأنا على الربابة بغنى- عاش إللى قال، وغيرها من الأغانى الرائعة التى كانت تسهم فى طمأنة المصريين بالنصر؛ هكذا بقى مبنى ماسبيرو محافظا على أهمية دوره الإنتاجى للأغانى المتميزة حتى بعد إعادة افتتاح قناة السويس فى 5 يونيو 1975 ثم بعد توقيع معاهدة السلام بين السادات وإسرائيل.

بحلول عصر مبارك ومثلما خصخصت مرافق الدولة تمت خصخصة الأغنية أيضا؛ بحيث أفرغت من أى محتوى وطنى، وتم تكريسها لمدح مبارك وحكمة مبارك ونسبة كل انتصارات مصر لمبارك، ورغم الملايين التى أنفقت على استوديوهات الصوت داخل المبنى فإن تلك الاستديوهات لم يدخلها المبدعون إلا نادرا بل تحولت إلى قاعات لاختبارات قبول المذيعين والمذيعات وإقامة ندوات ومؤتمرات وحفلات تكريم.. إلخ، ورويدا رويدا تحولت تلك الاستديوهات إلى أماكن مهجورة حتى إنه منذ قيام ثورة يناير فى 2011 وثورة 30 يونيو 2013 أكاد أجزم بأنه لم يدخل هذه الاستديوهات فنان أو غير فنان، وكأن هاتين الثورتين قد اندلعتا فى بلد آخر، وتعنى أناسا آخرين، وغير مسموح بالإذاعة أو التليفزيون المصريين التجاوب معهما إذا استثنينا أيام وزير الإعلام أسامة هيكل، الذى أسند إلى وجدى الحكيم مهمة اختيار أغان منوعة تعبر عن اللحظة، فما كان من الأستاذ وجدى إلا أن اتصل بأصدقائه الفنانين من أهل الثقة فقدموا مجموعة من الأغنيات التقليدية البعيدة كل البعد عن روح الثورة وعن مسايرة العصر؛ وبالتالى وضعت الأغانى فى أدراج مكتبة الإذاعة لتصير نسيا منسيا، وقد سألت مؤخرا أحد كبار المسؤولين: لماذا لا تنتجون أغنيات تتناسب مع أهمية المرحلة التى نعيشها؟ فأجابنى: ليست لدينا موارد مالية، وحتى لو لدينا الموارد فلسنا مستعدين لتحمل مسؤولية إنفاقها وهو رد أدهشنى كثيرا: فإذا لم يمارس الفن داخل ماسبيرو وينتجه مبنى ماسبيرو فأين يمارس ومن ينتجه؟ وإذا لم يكن له دور فى إنقاذ الوجدان المصرى من كل هذا الإسفاف الذى يكاد يدمره، فمن المنوط به القيام بهذا الدور؟.

إن مبنى ماسبيرو، الذى كان بالأمس ملاذا للمبدعين ومنطلقا للأغانى التى تفجر الطاقات وتنظف الوجدان، قد تحول الآن إلى أكبر بيت للأشباح، فإما أن يغلق أو يعود للدور الذى كان يقوم به فى عصره الذهبى.