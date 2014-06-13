تأملات فى تفجر التحرش وتأجج التحرير

أتذكر أنه ربما أهم ما لاحظته خلال «18 يوم خلع مبارك» كان شبه اختفاء التحرش الجنسى فى التحرير، ثم عودته بقوة ليلة تخلى الرئيس الأسبق عن السلطة، حيث بدأت روايات الفتيات عما طرأ على الساحة من إهانات.. فربما كان هناك بعض الثوار الذين «أبهروا العالم» فعلا بسلوكهم وأسلوبهم فى مناهضة النظام، ومن ثم استحقوا الاحترام، رغم تخبط رؤيتهم وتضاربها. فى المقابل، كان هناك الكثير ممن بدأ فى الظهور عشية رحيل الديكتاتور، فطفت معه نزعات غرائزية بدائية، نابعة عن أمراض متجذرة فى بؤس المسار الذى سلكته البلاد.

فالتحرش الجنسى الجماعى يشكل صورة واحدة فقط لنزعات عدوانية سائدة، مؤسسة على استباحة الآخر وخصوصيته واستقلاليته، ومصاحبة بنظرة تعكس ليس فقط عدم احترام لذات هذا الآخر، إنما أيضا عدم احترام للذات.. فهذا الكم المذهل من الكبت المتفجر فى شراسة فائقة لابد أن ينبع عن مزيج من بؤس داخلى وعجز ذاتى يحول دون القدوم على الفعل الفردى، والاختباء فى دفء إجماع الجماعة المتحرشة.. فهذا هو السياق الأنسب الذى يمكن أن يثبت من خلاله المرء المريض نفسه، ويعوض عن ضعف وفراغ الذات من خلال «المزايدة» الفعلية- الموازية للمزايدة اللفظية فى مجال السياسة والإعلام- فى سبيل الانخراط فى الجماعة ونيل ثقتها وإعجابها.

وقد تابعنا فى ذهول عبر ثلاثة أعوام متتالية، مع انفتاح المجال العام، تفجر ظاهرة استباحة الآخر ومحاولة إخضاعه وإذلاله، وتشرذم المجتمع من خلال ذلك إلى جماعات متصارعة، يزايد كل عضو فيها على زميله فى سبيل نيل الإعجاب القبائلى.. تابعنا تفجر التحرش الطائفى، وتصرفات «الطرف الثالث» الأسطورى، ومجالا سياسيا ساده عنف غرائزى (فكرى وفعلى)، طغى على الحوار العقلانى المطلوب لتحقق الحد الأدنى من الاستقرار فى ظل المجال العام الذى انفتح فى ١١/٢/٢٠١١.. وكان كم الكوارث التى نتجت كافيا لكى يقبل (بل يطالب) معظم الناس بإغلاق المجال العام مرة أخرى ويرون فى ذلك داعيا للاحتفال، لأن «مصر رجعت تانى».

وربما من زاوية معينة هناك شىء رصين فى ذلك الموقف، لأن مصر تبدو فى طريقها للتخلص من جماعات سياسية، كان جزءا عجيبا (فى حجمه ونوعه) من نظرتها للعالم يتعلق بكيفية كبت المرأة وتهميش دورها، لأن نوعية الذَّكَر السائدة فى إطار نظرتها هذه ليس له ذات ونزعة عقلانية بداخله يمكن أن توجه غرائزه وترشدها وتسيطر عليها، فهو كالثور أمام اللون الأحمر اذا اقتربت منه «المتبرجة»...انتهى طريق رفض ما آلت إليه البلاد عند فتح المجال العام (ومعه التحرش الجماعى فى التحرير ومصائب مصاحبة)، إلى الاستقرار على رئيس جديد يردد تكرارا احترامه للمرأة (والكثير منهن يبادلنه الشعور ذاته!) رئيس يذكر الإمام عبده فى خطاب تنصيبه ولا ينسى الإشادة بالدين المبنى على الأخلاقيات بدلا من الطقوس.. التى عادة ما تستخدم كأداة نفعية فى سبيل التحرش بالآخر وإخضاعه واستباحة استقلاليته وحقه فى الاختلاف.

ربما إذا تحولت هذه النوايا لمنهج وبرنامج- أولا عن طريق القدوة، وأيضا فى نظام تعليمى يؤسس لثقة الفرد فى عقله، ومن ثَم الإيمان بوجود ذات عقلانية مؤسسة لبوصلة أخلاقية، تحدد التصرف اللائق وحتمية مراعاة المصلحة العامة التى تحول دون دمار البيئة التى نستوحى منها الحياة، وتشير إلى معان لهذه الحياة خارج الإطار النفعى الغرائزى البحت.. إذا حدث ذلك، فربما تكون هذه خطوة تجاه تحقيق ما لفت نظرى فى خطاب الرئيس، وهو التطلع «لعصر يكرس للقوة وليس العدوان، وصيانة للسلام وليس للقمع، ودفاعا عن دولة القانون، ويؤسس للقضاء والأمن مع صيانة الحقوق والحريات». وسأترك للقارئ تأمل وتأويل العلاقة بين ذلك وذاك.