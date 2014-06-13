محلب: الحكومة الجديدة تنفيذية وليست سياسية

قال الاعلامي مصطفى بكري أن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أدلى بتصريحات خاصة لبرنامج حقائق وأسرار الذي يذاع على قناة صدى البلد أكد خلاله أنه لم يتم الانتهاء من اختيار أسماء بعينها لتولي الحقائب الوزارية حتى الآن ، غير أنه أشار الى أن الحكومة المقبلة سوف تكون حكومة تنفيذية وليست حكومة سياسية -على حد تعبيره-.

وأوضح بكري أن المهندس ابراهيم محلب أكد في تصريحاته أنه لا مجال لوجود ترشيحات لبعض الوزراء والتراجع عنها مرة أخرى ، وأنه من المرجح أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية الإثنين المقبل.

وأشار إلى تردد ترشح بعض الأسماء لوزارة العدل مثل المستشار أحمد الزند الى جانب منى جمال لوزارة البيئة وسعد الجيوشي لوزارة النقل والدكتور محمود صقر للتعليم العالي وأنه من المتوقع وجود 5 نساء في الحكومة الجديدة.

ولفت بكري الى أنه توقف كثيرا أمام الترشيح الخاص للمستشار أحمد الزند لوزارة العدل لما لمسه من هذا الرجل من وطنية عالية في فترة كانت الحرب شرسة على القضاء وأنه استطاع أن يقف أمام الطوفان الإخواني.

أ ش أ