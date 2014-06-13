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عزمى مجاهد: الرياضة تدعم الاقتصاد والسيسى أعاد لها هيبتها

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عزمى مجاهد: الرياضة تدعم الاقتصاد والسيسى أعاد لها هيبتها عزمى مجاهد: الرياضة تدعم الاقتصاد والسيسى أعاد لها هيبتها

قال الكابتن عزمى مجاهد، المتحدث الإعلامى باسم اتحاد الكرة، إن المارثون الذى أقيم اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة ذات شقين وهما التوفير والمحافظة على الصحة، مشيراً إلى أنه أيضاً رسالة للعالم أن استقرت.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الرياضة تدعم الاقتصاد المصرى وتساعد على استقرار وهدوء الوطن و"السيسى" أعاد للفن وللرياضة هيبتهما، موضحاً أن الفن هو ضمير المجتمع.

ولفت "مجاهد" إلى إنه كان هناك بعض المواطنون الذين وقفوا بسياراتهم وقاموا بتشغيل أغنية "بشرة خير" وظلوا يهتفوا للرئيس.

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