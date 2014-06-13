مرتضى منصور لـ"مصطفى بكرى": السيسى راجل رياضى وقلبه أسد

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الماراثون الرياضى الذى انطلق فجر اليوم بمشاركة مجموعة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين كان موقفًا شجاعًا ولا يخشى أى أحد قائلا، "السيسى راجل رياضى وقلبه أسد".

وتابع رئيس نادى الزمالك عبر مداخلة هاتفية على برنامج "حقائق وأسرار" الذى يقدمه الإعلامى، مصطفى بكرى على فضائية "صدى البلد" أن ترشيح المستشار أحمد الزند لملف العدل بالوزارة الجديدة قرار جيد، مشيرا إلى أن الزند كفء لهذا الملف وكان أول شخص تصدى لقرارات الإخوان المسلمين.

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