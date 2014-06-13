أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الأوقاف: صرف مكافأة استثنائية للجان متابعة تنفيذ قانون الخطابة

Google+ Print
وزير الأوقاف: صرف مكافأة استثنائية للجان متابعة تنفيذ قانون الخطابة وزير الأوقاف: صرف مكافأة استثنائية للجان متابعة تنفيذ قانون الخطابة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية حسب الجهد المبذول لجميع أعضاء غرفة العمليات التي عُقدت بمبنى الوزارة، اليوم الجمعة، برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وعضوية كل من الشيخ محمد عز، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد حامد، وكيل الوزارة للشئون الفنية، والشيخ علاء شعلان، مدير عام التفتيش، ومخلص الخطيب، مدير عام إدارة المتابعة الفنية، إضافة إلى أحمد زعتر، مسئول موقع الوزارة.

وشملت الإثابة كلا من الشيخ جابر طايع، مدير أوقاف القاهرة واللجنة المرافقة له، والشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الجيزة واللجنة المرافقة له، والشيخ محمد سلامة، وكيل أوقاف دمياط واللجنة المرافقة له، الشيخ صلاح حرى، مدير أوقاف البحيرة واللجنة المرافقة له، والشيخ محمد العجمى، وكيل أوقاف أسيوط واللجنة المرافقة له.

وقال الوزير حسب بيان للوزارة، إن ذلك لما بذلوه من جهد غير عادى فى غلق الزوايا، وبسط سيطرة الوزارة على المساجد، وتحرير محاضر للمخالفين، وكانوا على تواصل دائم مع قيادات الوزارة طوال اليوم .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365