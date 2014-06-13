وزير الأوقاف: صرف مكافأة استثنائية للجان متابعة تنفيذ قانون الخطابة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية حسب الجهد المبذول لجميع أعضاء غرفة العمليات التي عُقدت بمبنى الوزارة، اليوم الجمعة، برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، وعضوية كل من الشيخ محمد عز، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد حامد، وكيل الوزارة للشئون الفنية، والشيخ علاء شعلان، مدير عام التفتيش، ومخلص الخطيب، مدير عام إدارة المتابعة الفنية، إضافة إلى أحمد زعتر، مسئول موقع الوزارة.

وشملت الإثابة كلا من الشيخ جابر طايع، مدير أوقاف القاهرة واللجنة المرافقة له، والشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الجيزة واللجنة المرافقة له، والشيخ محمد سلامة، وكيل أوقاف دمياط واللجنة المرافقة له، الشيخ صلاح حرى، مدير أوقاف البحيرة واللجنة المرافقة له، والشيخ محمد العجمى، وكيل أوقاف أسيوط واللجنة المرافقة له.

وقال الوزير حسب بيان للوزارة، إن ذلك لما بذلوه من جهد غير عادى فى غلق الزوايا، وبسط سيطرة الوزارة على المساجد، وتحرير محاضر للمخالفين، وكانوا على تواصل دائم مع قيادات الوزارة طوال اليوم .