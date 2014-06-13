"القومى للعلوم الفلكية": هلال رمضان يولد صباح الجمعة 27 يونيو

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيزوفيقية، إن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الـ10 والـ9 دقائق صباح يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الموافق 27 يونيو .

وأضاف عودة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القمر يغرب فى يوم الرؤية وهو الجمعة 29 شعبان فى العواصم والمدن العربية بمدد تتراوح ما بين 1:9 دقائق ما عدا "داكار، نواكشوط، مراكش، لاجوس، الخرطوم، مكة، عدن، كوالالمبور" فإن القمر يظهر فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 1: 12 دقيقة.

وأشار رئيس معهد العلوم الفلكية إلى أن مدينة القاهرة يغرب القمر بها قبل غروب الشمس بدقيقتين، أما فى أسوان والخارجة وقنا فإن القمر يظهر مع غروب الشمس، وباقى محافظات الجمهورية يظهر القمر فيها قبل غروب شمس "يوم الرؤية" بمدد تتراوح بين دقيقة و3 دقائق.

يذكر أن غرة شهر رمضان فلكيا يوم 29 يونيو وهو موافق ليوم الأحد، وأن يوم السبت 28 يونيو هو المتمم لشهر شعبان لعام 1435.