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الكينج منير من مكتبة الإسكندرية:"محدش هيهزنا ومصر هتفضل مصر"

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الكينج منير من مكتبة الإسكندرية:"محدش هيهزنا ومصر هتفضل مصر" الكينج منير من مكتبة الإسكندرية:"محدش هيهزنا ومصر هتفضل مصر"

قال الفنان محمد منير، إن عانت على مدار السنوات الماضية، وعاشت أزمة عبر مرور ثورتين مرت بهما ولكن الشعب رفض أن يحدث فى مصر سوريا أو العراق ووقف فى وجه كل من يريد ذلك، وأضاف "محدش هيهزنا ومصر هتفضل مصر، وستعود الأمة العربية قوية".

جاء ذلك خلال حفل اختتام فعاليات المؤتمر الثالث عشر لأمراض القلب، الذى تنظمه الجمعية المصرية لأمراض القلب وقسم أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، بمكتبة الإسكندرية مساء أمس بحضور محافظ الإسكندرية.

من جانبه قام اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية بإهداء درع المحافظة للفنان محمد منير، وأعرب عن إعجابه بالكينج الذى تحدث فى أغانية عن الشعب و عن مصر الجميلة وعن الإسكندرية، قائلا "نحتاج إلى القلوب التى تحب مصر وتحب ترابها "، وأن الفنان محمد منير داخل قلوب الشعب ببساطته المعهودة .

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