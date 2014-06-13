"طب عين شمس" تحرم طالبة من دخول الكلية أسبوعين

أصدرت كلية الطب بجامعة عين شمس قرارا بحرمان الطالبة مروة عبد العال الطالبة بالفرقة الخامسة من دخول الكلية لمدة أسبوعين بناء على قرار من رئيس الجامعة الدكتور حسين عيسى دون أسباب معلنة .

وقامت الكلية بتعليق لافتة بالقرار الذى جاء نصه "رجاء تنفيذ ما قرره الدكتور رئيس الجامعة فيما يخص الطالبة مروة عبد العال بالفرقة الخامسة والذى ينص على حرمان الطالبة من دخول الكلية بداية من 9 يونيو ولمدة أسبوعين.

والطالبة مروة عبد العال نوفل، عضو اتحاد طلاب لـ3 سنوات متتالية، وأمين اللجنة الثقافية والسياسية فى الجامعة.