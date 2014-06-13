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كيم كردشيان تنشر أول صورة لإبنتها في حفل الزفاف

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الجمعة 13-06-2014 15:35

نشرت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian صورة جديدة من حفل زفافها إلى النجم Kanye West في فلورنسا، تُظهر وجود ابنتها North West معها أثناء الزفاف.

وتظهر في الصورة North، البالغة من العمر 11 شهراً، وهي في حضن والدها مرتدية فستاناً باللون الأبيض، بالتزام واضح باللون الذي ارتداه أغلب المدعوين، وإلى جانبها والدتها بفستان زفافها.

لكن يبدو من خلال الصورة أنّ الطفلة لم تكن سعيدة كثيراً في حفل زفاف الأحلام الخاصّ بوالديها.

وصورة أخرى نشرتها  khloe kardashian ، خالة الصغيرة، تظهر وجودها مع جدّتها ووالدها وخالاتها بعد الزفاف، عندما كانوا يتحدثون عن مدى هدوء حفل الزفاف الذي كان كالحلم، بحسب تعبير khloe.

يُذكر أنّ Kim Kardashian و Kanye West تزوّجا في قلعة بيلفيدر في بلدة فلورنسا الإيطالية أواخر الشهر المنصرم.

 

 

 

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