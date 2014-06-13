وفاة الممثلة الأمريكية روبي دي عن 91 عاماً

رحلت الممثلة الأمريكية Ruby Dee، المعروفة بنشاطها في مجال الحقوق المدنية، عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

وأعلنت ابنة الراحلة Nora Davis Day خبر وفاة والدتها، مساء الأربعاء المنصرم، مشيرة إلى أنّها توفّيت وسط عائلتها، داخل منزلها، في منطقة "نيو روشيل" النيويوركية.

Ruby، التي ولدت عام 1922، كانت شاعرة ومنتجة، إضافة إلى كونها ممثلة. وقد بدأت مسيرتها في الأربعينات، شاركت خلالها في أكثر من 70 فيلماً وحوالى 40 مسرحية، وسجّلت أسطوانات عدّة.

وقد رُشّحت Ruby للفوز بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن فيلم " American Gangster" في سنّ الـ83، وهي أيضاً حاصلة على جائزة " Emmy"، إضافة إلى العديد من الجوائز.

يُذكر أن تقدّم Ruby Dee في السنّ لم يلجم نشاطها يوماً، وقد شاركت في فيلم العام المنصرم، ولم تلمح يوماً إلى الاعتزال.