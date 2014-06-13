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بسبب إليسا مسلسل "لو" الأكثر حظاً في رمضان

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بسبب إليسا مسلسل "لو" الأكثر حظاً في رمضان بسبب إليسا مسلسل "لو" الأكثر حظاً في رمضان

الجمعة 13-06-2014 16:38

قبل أسبوعين من شهر رمضان وانطلاق دورة البرامج التي تتنافس فيها عشرات الأعمال الدرامية، يبدو مسلسل "لو" الأكثر حظاً، حيث ساهمت أغنية التيتر التي غنتها إليسا من كلمات وألحان مروان خوري من الترويج للمسلسل، إذ حققت حتى قبل صدورها بنسختها الأصلية نجاحاً منقطع النظير.
فقد أجاد الفنان مروان خوري في اختصار المسلسل الذي يتناول الخيانة الزوجية، من خلال كلمات الأغنية التي تلوم فيها الزوجة الخائنة نفسها والصدفة التي جعلتها تلتقي برجل يجرّها رغماً عنها إلى الخيانة.
فور نشر كليب الأغنية المأخوذ من مشاهد من المسلسل، شاهده عشرات الآلاف خلال الساعات الأولى من طرحه.
ورغم الاتهامات التي أطلقها كثيرون حول أنّ المسلسل قام باستنساخ فيلم Unfaithful للممثل ريتشارد غير، إلا أنّ ثمّة إجماع على أن الأغنية هي واحد من أجمل ما لحّن مروان خوري وأجمل ما غنّت إليسا.

استمعوا إلى الأغنية هنا

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