ملكة جمال الهند تتوّج في الإمارات

من المتوقّع أن تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة 40 جميلة من جميلات الهند حول العالم ليتنافسن على لقب ملكة جمال الهند العالمية لعام 2014، في حفل تحتضنه قاعة "جراند"، داخل فندق "شاطىء الراحة".

وسيبدأ توافد المتنافسات إلى الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 15 يونيو/حزيران 2014 استعداداً للحفل.

والمشاركات في الحفل هنّ ملكات جمال الهند في بلاد الانتشار، واللواتي سيتوافدن من شتى أصقاع الدنيا إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في المنافسة على اللقب الجماليّ الأول في الهند.

جوائز كثيرة ستحصل عليها الفائزة بلقب "مس وورلوايد 2014"، وستتنوّع ما بين النقود وتكاليف الرحلات إلى أكثر من 5 دول حول العالم، بالإضافة إلى جوائز أخرى عديدة، فضلاً عن اضطلاع الفائزة بكونها سفيرة العلامة التجارية "MIWW" لمدة عام، بعد أن كانت Nehal Bhogaita الفائزة في العام المنصرم هي السفيرة.

يُذكر أنّ هذا الحفل سيعرض على القناة الهندية MTV وColors.

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