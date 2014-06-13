عمار النعيمي يحضر أفراح السعيدي والزرعوني

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الليلة قبل الماضية الحفل الذي أقامه حسن عبدالله محمد السعيدي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة يونس عبدالرحيم الزرعوني.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق «كمبنسكي عجمان» الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوين وكبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.