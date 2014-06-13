تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بالدقهلية.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بضبط جمعه صابر صالح منصور 33سنة صياد ومقيم الترعة مركز الجمالية سرقة متنوعة وبحوزته سلاح ناري، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد استخدامه في أعمال البلطجة وترويع المواطنين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4338 جنايات مركز الجمالية لسنه 2014م .

وتم ضبط محمد سعد سعد الجوهري 30سنة عاطل ومقيم العصافرة مركز المطرية والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام [ القضية 5898 جنايات المطرية لسنه 2012م قتل عمد وبحوزته سلاح ناري وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد استخدامه في أعمال البلطجة وترويع المواطنين.

وتم ضبط محمد إبراهيم شكري إبراهيم محمد يوسف 27 سنة حاصل علي معهد فني تجاري وصاحب نت كافية ومقيم العصافرة مركز المطرية والمطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية رقم 10870 جنايات مركز المطرية لسنه 2013م والمقيدة برقم 1972 لسنه 2013م كلي شمال غيابي مؤبد بجلسة 21/5/2014م وبحوزته سلاح ناري وتمكنت وحدة مباحث مركز المنزلة من ضبط سلاح ناري بالمراح الخاص بمحمد محمد السيد شباره سن 23سنة ومقيم النسايمة مركز المنزلة داخل بحيرة المنزلة] .