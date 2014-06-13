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مصادر بمجلس الوزراء : «المسلمانى» غير مرشح لتولى أى حقيبة بالحكومة الجديدة

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مصادر بمجلس الوزراء : «المسلمانى» غير مرشح لتولى أى حقيبة بالحكومة الجديدة مصادر بمجلس الوزراء : «المسلمانى» غير مرشح لتولى أى حقيبة بالحكومة الجديدة

أحمد المسلمانى

قالت مصادر بمجلس الوزراء، أن أحمد المسلمانى،المستشار الإعلامى للرئيس السابق عدلى منصور، غير مرشح لتولى أي حقائب وزارية بالتشكيل الجديد للحكومة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ONA، أنه لا صحة للشائعات التى تداولتها العديد من المواقع الاخبارية، بترشيح المسلمانى، لتولى وزارة الثقافة.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، يجري مفاوضات تشكيل الجديدة، الآن، ومن المقرر أن ملامح التشكيل النهائى للحكومة، ستظهر مساء غد السبت، علي أن يتم عرضها علي الرئيس ، بعد استقبال التقارير الرقابية الخاصة بالمرشحين الجدد، ويكون قسم اليمين صباح الأحد المقبل.

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أونا

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