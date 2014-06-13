قريباً .. بريطانيا تُصدر صكوك إسلامية سيادية

نقلت وزارة الخارجية في المملكة المتحدة، الخميس، إن البلاد بصدد لأن تصبح أول دول غربية تصدر سندات إسلامية سيادية، مع استعداد وزارة المالية لإصدار هذه السندات في غضون أسابيع.

وتعتزم الخزانة البريطانية،بحسب ماذكرته شبكة سى ان ان الإخبارية، إصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني “336 مليون دولار”، في غضون الأسابيع القادمة، طبقا لما نقلت الوزارة بموقعها الإلكتروني.

وتتسق الخطوة مع خطة، على المنظور البعيد، تسعى من خلالها الحكومة لترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز للنظام المالي الدولي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أعلن خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي، في أكتوبر الماضي، بأن الخزانة تخطط لإصدار صكوك إسلامية بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.