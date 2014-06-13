«محلب» يجري مفاوضات تشكيل الحكومة بمقر «المقاولون العرب» بالمعادي واستمرار 13 وزير

قالت مصادر، بمجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يجري مشاورات تعديل الحكومة، الآن، من مكتب شركة المقاولون العرب، بأبراج عثمان بالمعادي.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، أن 13 وزيرا فى الحكومة الحالية ، لن يطالهم التغيير في التشكيل الجديد للحكومة.

وأكدت المصادر، تغيير بعض الحقائب الوزارية وتشمل: حقائب التعليم العالي والقوي العاملة والهجرة والري والثقافة، والبيئة والنقل والطيران المدني والاتصالات والعدل، ذلك بالاضافه إلى إنشاء وزارتى الاستثمار والبحث العلمي.

وأوضحت المصادر، أن ملامح التشكيل النهائى للحكومة، ستظهر مساء غد السبت، علي أن يتم عرضها علي الرئيس السيسي، بعد استقبال التقارير الرقابية الخاصة بالمرشحين الجدد، ويكون قسم اليمين صباح الأحد المقبل.