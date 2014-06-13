محافظ بورسعيد: لا تهاون في إزالة كافة أنواع اشغالات الطرق

أكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة الدولة واستعادة الهدوء والاستقرار إلى الشارع البورسعيدي والتصدى بكل حسم لمواجهة أى صورة من صور التعديات على أملاك الدولة والمضى قدما فى رفع وإزالة كافة الإشغالات وأنه سوف يتم تفعيل وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ بشارع الشاحنات الموازي لميناء بورسعيد الغربي، حيث قام المحافظ بإنذار أصحاب الشونات بضرورة إفساح الطريق وإدخال كافة البضائع المتراكمة علي الأرصفة داخل الأماكن المرخصة لهم فقط .

وأوضح أنه سوف يتم التعامل بكل حزم في حالة عدم استمرار التعدي علي الطريق، مضيفاً أن أقل حق للمواطن أن يجد أماكن علي الأرصفة يستطيع السير عليها.