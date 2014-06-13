أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ بورسعيد: لا تهاون في إزالة كافة أنواع اشغالات الطرق

Google+ Print
محافظ بورسعيد: لا تهاون في إزالة كافة أنواع اشغالات الطرق محافظ بورسعيد: لا تهاون في إزالة كافة أنواع اشغالات الطرق

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد

أكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة الدولة واستعادة الهدوء والاستقرار إلى الشارع البورسعيدي والتصدى بكل حسم لمواجهة أى صورة من صور التعديات على أملاك الدولة والمضى قدما فى رفع وإزالة كافة الإشغالات وأنه سوف يتم تفعيل وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ بشارع الشاحنات الموازي لميناء بورسعيد الغربي، حيث قام المحافظ بإنذار أصحاب الشونات بضرورة إفساح الطريق وإدخال كافة البضائع المتراكمة علي الأرصفة داخل الأماكن المرخصة لهم فقط .

وأوضح أنه سوف يتم التعامل بكل حزم في حالة عدم استمرار التعدي علي الطريق، مضيفاً أن أقل حق للمواطن أن يجد أماكن علي الأرصفة يستطيع السير عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا